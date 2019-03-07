رياضة | آرسنال يسقط أمام رين بثلاثية في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يسقط أمام رين بثلاثية في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط آرسنال الانجليزي في فخ الخسارة أمام رين الفرنسي بنتيجة 1-3، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، في ذهاب دور الـ16 في الدوري الأوروبي.

تقدم آرسنال عن طرق أليكس أيوبي في الدقيقة 4 قبل أن يتعرض زميله سوكراتيس للطرد في الدقيقة 41 وتعادل رين عن طريق بوريجايد في الدقيقة 42.

وتقدم رين بالهدف الثاني في الدقيقة 65 عن طريق مونريال بالخطأ في مرماه وفي الدقيقة 88 سجل رين الهدف الثالث عن طريق سار.

ويحتاج آرسنال للفوز إيابا بثنائية نظيفة من أجل التأهل إلى الدور المقبل في مباراة غاب عنها محمد النني، بعدما قرر أوناي إيمري استبعاده من قائمة اللقاء .