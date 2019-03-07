رياضة | وليد صلاح الدين: عمار حمدي موهبة كبيرة وهذه رسالتي لجماهير الاتحاد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وليد صلاح الدين: عمار حمدي موهبة كبيرة وهذه رسالتي لجماهير الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، عن سعادته الكبيرة عقب فوز فريقه على الإنتاج الحربي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت مساء اليوم.

وتحدث وليد عقب نهاية المباراة :"المباراة كانت صعبة للغاية وكان الله في عون جميع عناصر اللعبة".

وأضاف وليد "المباراة شهدت إثارة كبيرة للغاية واعتراضات بالجملة، فالفارق بين جميع الفرق متقارب للغاية والدوري صعب".

وتابع وليد "اللاعبون كانوا رائعين في مباراة اليوم واستغلوا الفرص التي أتيحت لهم".

وواصل وليد "كنا الأفضل في الشوط الأول، والهدف الأول من خطأ دفاعي، ويين شوطي المباراة الكابتن حلمي طولان قام بتهدئة اللاعبين".

وأشار وليد "المباراة كبيرة ومتكافئة، وأحيي حكم المباراة لاتخاذ القرارات الصائبة في اللقاء، وأتمنى التوفيق لفريق الإنتاج الذي يمر بظروف صعبة".

وأوضح وليد "دعمنا الفريق في يناير بمجموعة مميزة من اللاعبين، وقوام الفريق ثابت، وأحيي محمد أنور وعمار حمدي صفقة مهمة أيضا للفريق".

وتابع صلاح الدين "في حالة فوزنا في مباراتين ستجدوا كرة جميلة لأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين لكن النتائج لم تساعدهم في الفترة الأخيرة".

واستطرد وليد "عمار حمدي موهبة كبيرة جدا، وبعد سنتين من الممكن أن يكون أحد أفضل اللاعبين في مصر في حالة رغبته في ذلك".

وزاد وليد "أعتب على البعض بسبب لوم الجهاز الفني للمنتخب عقب اختياره لعمار حمدي فمن الواجب أن يقوم الجمهور بدعم اللاعب لأن جميع فرق العالم يشارك فيها لاعبين في نفس عمر عمار حمدي".

وأتم وليد "نتمنى من جماهير الاتحاد السكندري المساندة حتى أخر صافرة للحكم".