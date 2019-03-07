رياضة | إنتر ميلان يتعادل سلبيا مع فرانكفورت بذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إنتر ميلان يتعادل سلبيا مع فرانكفورت بذهاب دور الـ16 بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت مباراة إنتر ميلان الإيطالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني بالتعادل السلبي في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي .

وشهد اللقاء إهدار بيروسوفيتش لاعب النيراتزوري لركلة جزاء في الشوط الأول.

وتبادل الفريقين السيطرة على اللقاء، وأهدرا العديد من الفرص، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي لينتظر الفريقان مباراة الإياب في سان سيرو.

وفي نفس الدوري تعادل إشبيلية الإسباني مع سلافيا براج التشيكي بهدفين لكل فريق، فيما فاز فياريال الإسباني على زينت بطرسبرج الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفاز دينامو زغرب الأوكراني على بنفيكا البرتغالي بهدف نظيف.