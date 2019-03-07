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رياضة | فالفيردي يحذر لاعبي برشلونة من مصير ريال مدريد

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حرص إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، على تحذير اللاعبين من مباراة الفريق ضد نادي أولمبيك ليون الفرنسي القادمة، ضمن منافسات بطولة .

وكان برشلونة قد خسر من فريق جيرونا، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار دور النهائي من بطولة السوبر الكتالوني.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية : "يجب الحذر من ليون، لان ما حد مع ريال مدريد يمكن أن يحدث مع فريقنا، ولكننا سنخوض المباراة بجدية كبيرة".

وتابع : "نحن لم نتأهل حتى الآن، ونتيجة مباراة الذهاب خادعة وليس في صالحنا، وعلينا أن نكون في يومنا على ملعب الكامب نو بدوري الأبطال أمام ليون".

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