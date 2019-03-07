رياضة | فالفيردي يحذر لاعبي برشلونة من مصير ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي يحذر لاعبي برشلونة من مصير ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، على تحذير اللاعبين من مباراة الفريق ضد نادي أولمبيك ليون الفرنسي القادمة، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان برشلونة قد خسر من فريق جيرونا، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، في إطار دور النهائي من بطولة السوبر الكتالوني.

وقال فالفيردي في تصريحات صحفية : "يجب الحذر من ليون، لان ما حد مع ريال مدريد يمكن أن يحدث مع فريقنا، ولكننا سنخوض المباراة بجدية كبيرة".

وتابع : "نحن لم نتأهل حتى الآن، ونتيجة مباراة الذهاب خادعة وليس في صالحنا، وعلينا أن نكون في يومنا على ملعب الكامب نو بدوري الأبطال أمام ليون".