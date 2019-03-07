انت الان تتابع تفاصيل خبر مشادة كلامية نارية بين راموس وبيريز.. هذا ما جرى خلالها والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 7 مارس 2019 10:32 مساءً - بدأت تداعيات الإقصاء المُهين لفريق العاصمة الإسبانية ريال مدريد من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم تتكشّف شيئاً فشيئاً؛ وذلك بعد الإعلان عن مشادة كلامية عنيفة بين رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، وقائد الفريق الأول سيرجيو راموس.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن خروج الريال من دوري الأبطال أثار غضباً عارماً في غرف تبديل الملابس؛ حيث انتظر بيريز لاعبيه عقب المباراة ووبّخهم بشدة؛ بسبب الأداء الهزيل والباهت طوال مجريات اللقاء، الذي انتهى بفوز كاسح لأياكس أمستردام الهولندي في قلعة "سانتياغو برنابيو"، بنتيجة (4-1)، معوّضاً خسارته في لقاء الذهاب بثنائية دون ردٍّ.

وأوضحت الصحيفة المدريدية أن بيريز واصل هجومه على لاعبي الفريق الملكي عدة دقائق، كما اتهمهم بـ"الافتقار للتفاني، وعدم القتال"، مستخدماً لفظ "هذا مخجل".

وفي تلك اللحظة تدخّل راموس وانفجر غاضباً في وجه بيريز، متهماً إياه ومجلس إدارته بسوء التخطيط وعدم التعاقد مع مهاجم هدّاف، ملقياً باللوم عليهم بسبب الموسم الكارثي، عقب الخروج من جميع البطولات والمسابقات المحلية والقارية.

كلمات راموس لم تلقَ قبولاً لدى بيريز، حيث هدّده الأخير بالطرد من النادي الملكي، ليرد عليه المدافع الأندلسي قائلاً: "ادفع لي مستحقاتي المالية وسأرحل".

ولفتت الصحيفة إلى أنه بعد هذه المشادّة الكلامية اجتمع بيريز مع مجلس إدارته لمناقشة الخطوات المقبلة، ومن ضمنها إمكانية التخلّي عن خدمات المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وتعيين بديل له؛ لانتشال الفريق من أزمته الحالية.

وشهد صيف العام الفائت رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن فريق "القلعة البيضاء"، ولم يعوّضهما بيريز بأسماء رنانة، وفضّل التعاقد مع لاعبين شبان عديمي الخبرة.

وبسبب تلك السياسة خسر ريال مدريد هذا الموسم لقب كأس السوبر الأوروبي، وخرج رسمياً من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري الأبطال، كما أنه يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا، متخلّفاً بـ12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

واكتفى الفريق الملكي بتحقيق بطولة وحيدة في الموسم حين تُوّج بطلاً لكأس العالم للأندية، بعد فوزه على العين الإماراتي في المباراة النهائية.