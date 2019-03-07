انت الان تتابع 5 «ريمونتادات» لا تنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صنع مانشستر يونايتد الحدث بإقصاء باريس سان جيرمان من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.. بعد الفوز عليه بنتيجة 3/1 على ملعب حديقة الأمراء

بعد 20 عامًا من نجاحه في إهداء مانشستر يونايتد لقب دوري أبطال أوروبا، بتسجيله هدفا قاتلا في شباك بايرن ميونخ الألماني، قاد أولي جونار سولسكاير، الشياطين الحمر، هذه المرة كمدرب، لإعجاز جديد، بالإطاحة بباريس سان جيرمان الفرنسي من ثمن نهائي النسخة الحالية لدوري الأبطال، وصنع اليونايتد الحدث بإقصاء الباريسيين من الدور ثمن النهائي، بعد الفوز عليه بنتيجة 3/1 على ملعب حديقة الأمراء في إياب هذا الدور، ليودع الباريسيون البطولة رغم الفوز ذهابا 2-صفر في إنجلترا، ليفوز اليونايتد بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعد التعادل في نتيجة المباراتين (3-3).

باريس سان جيرمان كان على مقربة من التأهل للدور ربع النهائي، رغم تأخره بهدفين مقابل هدف حتى الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، إلى أن أطلق ديوجو دالوت، ظهير اليونايتد، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لتصطدم في جسد بريسنال كيمبيمبي، وتتحول إلى ركنية. وتلقى حكم المباراة إشارة من

كانت هذه تفاصيل خبر 5 «ريمونتادات» لا تنسي في تاريخ دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.