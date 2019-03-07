انت الان تتابع رئيس الزمالك عن فضيحة باريس: «بسبب بتاع الموز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٤ م

ناصر الخليفي

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات منسوبة لرئيس نادي الزمالك، عن سقوط باريس سان جيرمان، أمام مانشستر يونايتد، في المباراة التي أُقيمت أمس الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء، في إياب الدور ثمن النهائي، من دوري أبطال أوروبا، وبحسب التصريحات المتداولة على «السوشيال ميديا»، والتي فسرها البعض على أنها دعابة، قال رئيس الزمالك: «باريس سان جيرمان للمرة اللي مش عارف كام يخرج من أوروبا بفضيحة.. ده علشان العميل القطري رئيس النادي بتاع الموز ماتعلمش لحد دلوقت إنه مفيش نادي بينجح رئيس ناديه بيتدخل في أموره الفنية وبيقول مين يلعب ومين مايلعبش».

ويرى رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، أن فريقه لا يستحق الخروج من دوري أبطال أوروبا، وقال في تصريحات عبر صحيفة ليكيب: "النتيجة مخيبة للآمال، والحزن سيطر على اللاعبين في غرف خلع الملابس، لقد خسرنا رغم استحواذنا على الكرة بنسبة 72%، لكن كرة القدم ليست مسألة حسابية عبارة عن 1+1=2، بل علينا