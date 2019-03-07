انت الان تتابع مدرب الإسماعيلي عن مواجهة مازيمبي: «الأمل موجود» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٥:٤٣ م

يانيفسكي

"لدينا مباراتان متبقيتان أمام فريقي مازيمبي الكونغولي والإفريقي التونسي، وطلبت من اللاعبين ضرورة الفوز في كلتيهما وذلك لتحسين صورتنا في البطولة".. بهذه الكلمات بدأ المقدوني سيدومير يانيفسكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، حديثه، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم الخميس، قبل مواجهة مازيمبي، والمحدد لها في السادسة مساء غد الجمعة، على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة، من المجموعة الثالثة، لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وواصل حديثه، قائلًا: "في المباريات الأخيرة قدمنا أداءً جيدا، لدينا لاعبون صغار في السن، لكن مميزون ونحن في بداية بناء فريق يكون قادرا على التقدم إلى الأمام". وأضاف مدرب الدراويش: "ضغط المباريات سواء في إفريقيا أو الدوري سبب كبير في الإجهاد الذي ظهر على اللاعبين لكن لن يكون عذرا كافيا، أنا سعيد بالمشاركة