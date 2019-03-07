رسميًا.. ميسي يعود لقائمة الأرجنتين في ودية المغرب

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تحرير:علي الزيني ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م
ليونيل ميسي
بعد غياب منذ خروج منتخب الأرجنتين، من بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا، صيف 2018، عاد ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، لقيادة منتخب التانجو، بشكل رسمي، بعد غيابه عن كل تجمعات منتخب بلاده طوال الفترة الماضية، وذلك للحصول على راحة، وحسم موقفه سواء بالاستمرار في المشاركة أو الاعتزال بشكل نهائي، وشهدت القائمة تواجد باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فيما غاب عنها سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يتصدر جدول هدافي البريميرليج، ولاعب تشيلي جونزالو هيجواين.
وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي: حراسة المرمى: أجوستين ماركيسين، خوان موسو، إستيبان أندرادا، فرانكو أرماني. خط الدفاع: جيرمان بيزيلا، جابرييل ميركادو، خوان فويث، نيكولاس أوتاميندي، والتر كانيمان، نيكولاس تالا فاكيو، جونزالو مونتيل، رينزو سارافيا، ليساندرو مارتينيز خط الوسط: لياندرو باريديس، جويدو روردريجيز،
حراسة المرمى: أجوستين ماركيسين، خوان موسو، إستيبان أندرادا، فرانكو أرماني.
خط الدفاع: جيرمان بيزيلا، جابرييل ميركادو، خوان فويث، نيكولاس أوتاميندي، والتر كانيمان، نيكولاس تالا فاكيو، جونزالو مونتيل، رينزو سارافيا، ليساندرو مارتينيز
خط الوسط: لياندرو باريديس، جويدو روردريجيز، جيوفاني لو سيلسو، مانويل لانزيني، روبرتو بيريرا، آنخيل دي ماريا، ماتيا زاراكو، إيفان ماركوني، دومينجو بلانكو، رودريجو دي بول.
خط الهجوم: ليونيل ميسي، جونزالو مارتينيز، باولو ديبالا، آنخيل كوريا، لواترو مارتينيز، داريو بينديتو، ماتياس سواريز.
ويواجه منتخب الأرجنتين نظيره الفنزويلي والمغربي وديا ضمن استعداداته لبطولة كوبا أمريكا التي تشهد تواجد منتخب التانجو في مجموعة صعبة مع كولومبيا، باراجواي، وقطر.
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