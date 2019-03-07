انت الان تتابع رسميًا.. ميسي يعود لقائمة الأرجنتين في ودية المغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٧ مارس ٢٠١٩ - ٠٦:٥٧ م

ليونيل ميسي

بعد غياب منذ خروج منتخب الأرجنتين، من بطولة كأس العالم، التي أقيمت في روسيا، صيف 2018، عاد ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، لقيادة منتخب التانجو، بشكل رسمي، بعد غيابه عن كل تجمعات منتخب بلاده طوال الفترة الماضية، وذلك للحصول على راحة، وحسم موقفه سواء بالاستمرار في المشاركة أو الاعتزال بشكل نهائي، وشهدت القائمة تواجد باولو ديبالا، لاعب يوفنتوس الإيطالي، فيما غاب عنها سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، والذي يتصدر جدول هدافي البريميرليج، ولاعب تشيلي جونزالو هيجواين.

وجاءت قائمة الأرجنتين كالتالي: حراسة المرمى: أجوستين ماركيسين، خوان موسو، إستيبان أندرادا، فرانكو أرماني. خط الدفاع: جيرمان بيزيلا، جابرييل ميركادو، خوان فويث، نيكولاس أوتاميندي، والتر كانيمان، نيكولاس تالا فاكيو، جونزالو مونتيل، رينزو سارافيا، ليساندرو مارتينيز خط الوسط: لياندرو باريديس، جويدو روردريجيز،