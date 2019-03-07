شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يفوز على الإنتاج 4-2 ويقفز إلى المركز العاشر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح فريق الاتحاد السكندري في الفوز على الإنتاج الحربي بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري الممتاز.

وسجل هدفي الإنتاج الحربي محمود البدري في الدقيقة 46 و67 من ركلة جزاء، فيما سجل أهداف الاتحاد السكندري خالد قمر في الدقيقة 53 من ركلة جزاء ثم عمار حمدي في الدقيقة 55 وخلال 5 دقائق سجل أحمد نبيل مانجا وخالد قمر هدفين في الدقيقة 88 و93.

وبهذه النتيجة قفز الاتحاد السكندري إلى المركز العاشر برصيد 28 نقطة فيما تجمد رصيد الإنتاج الحربي عند 31 نقطة في المركز السابع.