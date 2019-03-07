شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار» مهدد بعقوبة قاسية من «الاتحاد الأوروبي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أصبح النجم البرازيلى نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان، فى مأزق، بعدما انفجر بتصريحات غاضبة تجاه طاقم تحكيم تقنية الفيديو لمباراة مانشستر يونايتد التى انتهت بتأهل الشياطين الحمر إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا بالفوز بنتيجة 3 /1 على ملعب «حديقة الأمراء».

ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام» لزميله برسنيل كيمبيمبى وهو يتصدى لتسديدة ديوجو دالوت، وهى اللقطة التى احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل فى الوقت القاتل.

وكتب النجم البرازيلى على الصورة: «من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا فى كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطىء أمام شاشات التليفزيون»، وتساءل نيمار: «أين يضع اللاعب يده فى مكان آخر؟».

وغاب نيمار عن اللقاء، وتابعه من مدرجات المقصورة الرئيسية، وذلك فى ظل تعافيه من إصابة فى كاحل القدم اليمنى.

وذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية أن نيمار مهدد بالإيقاف لمدة مباراتين أو 3 لقاءات من النسخة المقبلة من دورى أبطال أوروبا بسبب تصريحاته المسيئة للحكام، وفقا للوائح البطولة، إذا رأى مسؤولو «يويفا» أن هذه التصريحات سلوك غير رياضى.

وهو نفس الأمر الذى حدث مع الإيفوارى سيرجى أورييه، لاعب توتنهام الحالى، عندما كان لاعبا فى سان جيرمان، بعد طرد زلاتان إبراهيموفيتش فى المباراة التى أسفرت عن خروج بطل الدورى الفرنسى أمام تشيلسى فى عام 2015.

ويعمل حاليا «يويفا» بالتعاون مع الاتحاد الدولى للعبة «فيفا» على تشديد العقوبات تجاه الإساءات ضد حكام كرة القدم من أجل الحد من هذه الظاهرة، وهو نفس الأمر الذى يدرس الاتحاد الإسبانى تطبيقه أيضا.