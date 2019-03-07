شكرا لقرائتكم خبر عن «معجزة» فى باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

سلطت الصحف الإنجليزية الضوء على الإنجاز الكبير الذى حققه لاعبو مانشستر يونايتد على حساب باريس سان جيرمان، والتأهل إلى ربع نهائى دورى أبطال أوروبا بعد الفوز على الفريق الفرنسى على أرضه ووسط جماهيره بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أُقيمت مساء أمس الأول، ليتأهل الشياطين إلى دور الثمانية.

ووضعت صحيفة «تليجراف» صورة ماركوس راشفورد محتفلاً بهدف فريقه الثالث، وكتبت: «معجزة فى باريس». وأشارت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية إلى أن اليونايتد حقق الانتصار بطريقته المعتادة، ووصفته بعنوانها الرئيسى: «ماركة الفوز».

وأضافت أن لاعبى مانشستر يونايتد قلبوا كل المعطيات وأقصوا باريس سان جيرمان، فرغم خسارته على أرضه ٠- ٢، لكنه فاز إياباً 3- 1. ووضعت صحيفة «مترو» الإنجليزية صورة النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفنى للشياطين، على غلافها، وكتبت: «حان وقت أولى».

وأكدت أن له الفضل الأول فى تحقيق ما يشبه المعجزة، حيث أطاح بفريق العاصمة الفرنسية على أرضه ووسط جماهيره، رغم النقص العددى الكبير بين صفوف الفريق الإنجليزى.

فى السياق نفسه، ذكرت صحيفة «صن» الإنجليزية أن «لوكاكو» يُعد الأكثر سعادة بين لاعبى الشياطين الحمر بتأهل الفريق، بعد تألقه الكبير خلال المباراة وتسجيله هدفين، أسهما بشكل كبير فى تأهل مانشستر يونايتد لدور الثمانية من البطولة.

وأضافت الصحيفة أن المهاجم البلجيكى بعد هدفيه فى مرمى الباسجى نجح فى معادلة رقم قياسى مسجل باسم النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالى، نجم اليونايتد السابق، والذى حققه قبل 13 عاماً بتسجيله ثنائية فى 3 مباريات متتالية.

وسجل «لوكاكو» 6 أهداف فى آخر 3 مباريات له مع الفريق أمام كريستال بالاس وساوثهامبتون فى البريمييرليج وباريس سان جيرمان فى دورى الأبطال، بينما حقق «رونالدو» هذا الرقم عام 2006 أمام أندية أستون فيلا وويجان وريدينج.

وأصبح مانشستر يونايتد هو أول فريق إنجليزى يفوز على باريس سان جيرمان فى ملعبه، بعد تشيلسى عام 2004 الذى فاز وقتها بثلاثية دون رد، ومنذ تلك الفترة لم يخسر الفريق الفرنسى من الإنجليز فى ست مباريات.

وسجل «لوكاكو» أسرع هدف لمانشستر يونايتد فى دورى أبطال أوروبا منذ هدف واين رونى الذى سجله فى مرمى بايرن ميونخ بعد 63 ثانية فى موسم 2009- 2010.. هدف «لوكاكو» هز شباك سان جيرمان بعد 111 ثانية.

وبات «سولشاير» رابع مدرب يقود مانشستر يونايتد إلى ربع النهائى، بعد مات باسبى وأليكس فيرجسون وديفيد مويس، كما أصبح «صاحب الوجه الطفولى» أول مدرب فى تاريخ الشياطين الحمر يحقق تسعة انتصارات متتالية خارج مسرح الأحلام.

وعادَل مانشستر يونايتد رقمه التاريخى بالتسجيل فى 21 مباراة متتالية خارج أرضه، وهو الرقم المسجل باسم المدرب مات بازبى ما بين نوفمبر 1956 وسبتمبر 1957.

من جانبه، قال «سولشاير» إن فريقه كان يؤمن بفرصته فى تحقيق عودة استثنائية ضد باريس سان جيرمان لبلوغ دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا لكرة القدم. وأضاف «سولشاير»، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ميرور» الإنجليزية: «كنا نؤمن بهذا الشىء، ووضعنا خطتنا، ولم تكن تتعلق بالاستحواذ على الكرة».

وتابع: «الخطة كانت أن نسجل أولاً وأن نظل فى المباراة قبل عشر دقائق من النهاية، كان وقتاً رائعاً مع اللاعبين والطاقم الذى يعمل معى. سأستمتع بهذه الوظيفة مادمت باقياً فيها وسأبتسم. سأقوم بعملى بأفضل طريقة ممكنة».

وأوضح «سولشاير»: «حقيقة وجود إصابات وإيقاف ربما كانت جيدة لأننا أشركنا لاعبين يتمتعون بالحيوية، ودون أدنى شك، هذه هى أفضل لحظة فى مسيرتى التدريبية، ندرك أننا واجهنا منافساً قوياً، وعلينا أن نستمتع بهذا الفوز». وكشف مدرب مانشستر يونايتد: «أتفهم كون الفريق الأقل حظاً فى التأهل يمر بظروف معقدة، لكننا كنا نمتلك لاعبين لديهم خبرة وآخرين لا يتمتعون بهذا النوع من الخبرات».

وأنهى «سولشاير» تصريحاته قائلاً: «دافعنا جيداً وركضنا كثيراً خلف الكرة، كنا نحتاج هدفاً مبكراً، وكان لنا ما أردنا، وأحرزنا هدفاً متأخراً أيضاً، المنافس كذلك قام بعمل رائع، لقد كانت مباراة رائعة».