شكرا لقرائتكم خبر عن روما يعلن إقالة دي فرانشيسكو بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا، اقالة مدرب فريق الكرة، أوزيبيو دي فرانشيسكو اليوم الخميس، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام فريق بورتو البرتغالي.

وخسر روما أمس بثلاثية مقابل هدف، بعد أن كان فاز ذهاباً أمام بورتو في الأوليمبكو 2/1 ليودع دوري ابطال أوروبا من دور الـ16.

وامتدت المباراة للوقت الإضافي بعد ان انتهى الوقت الأصلي بتقدم بورتو 2/1 وهي نفس نتيجة الذهاب.

ورفض دي فرانشيسكو أمس التحدث لوسائل الإعلام، مما أثار التكهنات حول رحيله «طالع التفاصيل».

اليوم أعلن روما إقالة المدرب الإيطالي بعد اجتماع ظهر اليوم في ملعب تدريب التيريجوريا الخاص بالجيالوروسي، بين بالديسيوني وفيانجا من مجلس إدارة النادي، والمدير الرياضي مونشي، للوصول إلى هذا القرار.

وكانت الهزيمة أمام بورتو أمس بعد أيام قليلة من الخسارة السبت الماضي ضد لاتسيو في ديربي العاصمة بثلاثية نظيفة.

أوضح «نيكو كوفاتش» مدرب نادي بايرن ميونيخ موقف الثنائي «آريين روبن» و«كينجسلي كومان» من المشاركة أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان يوم الأربعاء المقبل على ملعب «أليانز أرينا» بمدينة «ميونيخ» الألمانية في إطار جولة الإياب من دور الـ16 للمسابقة، وكانت مباراة الذهاب على ملعب «أنفيلد» قد انتهت سلبياً.

وقال المدرب الكرواتي في تصريحات بمؤتمره الصحفي اليوم لمباراة فولفسبورج ببطولة الدوري الألماني: «روبن لم يتعاف بعد من إصابته في ربلة الساق ولن نستطيع استدعاءه لقائمة المباراة».

وتابع: «كومان مازال يتابع برنامجه العلاجي، ونأمل في عودته أمام ليفربول ولكن روبن لن يكون جاهزاً لهذه المباراة ونتوقع عودة توليسو للفريق بنهاية الشهر الحالي».

وعلق المدرب في النهاية على فوز أياكس أمستردام وإقصاءه لريال مدريد من البطولة: «عندما واجهتم في دور المجموعات، سخر مني البعض بسبب النتائج التي حققناها أمامهم ولكنهم أثبتوا جدارتهم ووجهة نظرنا الخاطئة بأدائهم الرائع أمام ريال مدريد».