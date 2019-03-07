شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يختبر لاعبيه في تجربة مالاوي الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض المنتخب الأوليمبى، أولى تجاربه الودية خلال 2019 أمام نظيره منتخب مالاوى فى الثامنة مساء اليوم الجمعة على ملعب إستاد بتروسبورت، ضمن برنامج إعداد المنتخب لخوض نهائيات الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر نوفمبر المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

استبعد شوقى غريب، المدير الفنى، الثلاثى أحمد حمدى لاعب الجونة وثنائى سموحة أحمد مصطفى وكريم يحيى للإصابة، واكتفى شوقى غريب باللاعبين الـ23 المتواجدين بالمعسكر.

وأدى المنتخب مرانه الأخير أمس وسط حماس من اللاعبين الذين تسابقوا لنيل رضا المدير الفنى وبهدف المشاركة فى المباراة التى تحظى باهتمام المدير الفنى الذى يبحث الخروج منها باستفادة كبيرة من خلال تجربة اللاعبين الذين اختارهم وتقييم أدائهم جيدا وذلك سعيا لانتقاء أفضل العناصر للمشاركة فى نهائيات الأمم الأفريقية.

تنوعت التدريبات التى خاضها المنتخب بين الجمل التكتيكية والتقسيمة بين اللاعبين وتنافس خلالها اللاعبون للتواجد فى القائمة الأساسية للمباراة، كما حرص أسامة عبدالكريم مدرب حراس المرمى على عمل جرعات خاصه لرباعى الحراس والتركيز على سرعة رد الفعل لديهم.

وخضع اللاعبون لتجربة جهاز الـ «gps» بمعرفة الجهازين الطبى للمنتخب الأول والأوليمبى حيث حرص على الحضور بول لورنتينى مدرب أحمال المنتخب الأول والدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الأول والدكتور أيمن زين طبيب المنتخب الأوليمبى والدكتور كمال عبدالواحد أخصائى الأحمال بالمنتخب الأوليمبى.

من جانبه أكد غريب أن لقاء مالاوى هو الأول للفريق فى ٢٠١٩، ويعد تجربة لعدد من العناصر التى تنضم للمنتخب الأوليمبى لأول مرة.

وأضاف أن الهدف من التجارب الودية الاطمئنان على مدى استيعاب اللاعبين الفكر التدريبى والجمل التى يقوم بتطبيقها خلال التدريبات، بهدف الوصول إلى أفضل حالة من الانسجام بين اللاعبين وعلاج الأخطاء مبكرا قبل الدخول فى المعترك الأفريقى.