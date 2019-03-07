شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقم التحكيمي لمباراة الزمالك وجورماهيا الكيني بالكونفيدرالية يصل اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يصل، اليوم الخميس، إلى القاهرة الطاقم التحكيمي المكلف من لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» لإدارة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، والمقرر لها، الأحد المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بينما من المقرر أن يصل الحكم الرابع، غدًا الجمعة، إلى القاهرة.
ويتكون طاقم التحكيم من الغانى دانيال لاري، حكمًا للساحة، ويعاونه كل من النيجيرى أبيل بابا، والتشادى عيسى يايا، والغانى لطيف قاديرى حكما رابعا.
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