إنتر ميلان يعاني أمام فرانكفورت

تلقى لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، ضربة مزدوجة، خلال مباراة الفريق الإيطالي أمام اَينتراخت فرانكفورت، في اللقاء المقام حاليًا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وشهدت الدقيقة 24، حصول كوادو أسامواه، الظهير الأيسر لإنتر ميلان، على البطاقة الصفراء، ليتأكد غيابه عن مباراة العودة في جوزيبي مياتزا، بسبب قاعدة تراكم البطاقات.

وحصل لوتارو مارتينيز، مهاجم الإنتر، على البطاقة الصفراء، ليتأكد غيابه أيضًا عن مباراة الإياب، ويصبح سباليتي في ورطة قبل العودة.

يشار إلى أن مارسيلو بروزوفيتش، لاعب وسط النيراتزوري، أهدر ركلة جزاء بالدقيقة 22، من عمر الشوط الأول، لتظل النتيجة 0-0 بعد مرور نصف الشوط الأول.