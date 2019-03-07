مانشستر سيتي يواجه شبح الاستبعاد من دوري الأبطال

بات نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، مهددًا بالاستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
وقام الاتحاد الأوروبي بالإعلان على موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أنه فتح تحقيقًا بشأن احتمالية مخالفة نادي مانشستر سيتي لقانون اللعب المالي النظيف.
وسيحقق «اليويفا»، في الانتهاكات التي نشرت بوسائل الإعلام، وتتهم مانشستر سيتي بالتلاعب في قانون اللعب المالي النظيف.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، أنه لن يقدم في الوقت الحالي المزيد من التعليقات بشأن هذا القضية أثناء إجراء التحقيق.
وإذا ثبت مخالفة السيتي لقانون اللعب المالي النظيف، فإن النادي الإنجليزي، سيكون مُهددًا بالاستبعاد من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
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