ميسي يعود لقائمة الأرجنتين للمرة الأولى منذ مونديال روسيا

أعلن ليونيل سكالونى، المدير الفنى لمنتخب الأرجنتين، قائمة تضم 31 لاعبًا، لخوض المواجهتين الوديتين أمام منتخبى فنزويلا والمغرب يومى 22 و26 مارس الجارى.

وعاد لقائمة التانجو، النجم ليونيل ميسى قائد برشلونة للمرة الأولى منذ 9 أشهر، وتحديدا منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة التى أقيمت فى روسيا الصيف الماضى بعد الإخفاق فى البطولة.

كما واصل الغياب عن القائمة نجمى الهجوم سيرجيو أجويرو وجونزالو هيجواين المعتزلين دوليا، بالإضافة إلى ماورو إيكاردى مهاجم انتر ميلان، والذى يغيب عن مباريات فريقه الأخيرة، بسبب مشكلة مع إدارة ناديه.

وعاد لمنتخب الأرجنتين باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالى، والذى غاب عن آخر تجمع للتانجو.

وشهدت القائمة انضمام الشاب لاوتارو مارتينيز مهاجم انتر ميلان، وآنخيل دى ماريا نجم باريس سان جيرمان.

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