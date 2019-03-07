شكرا لقرائتكم رين يفاجئ أرسنال بثلاثية فى ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط أرسنال الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، أمام مضيفه رين الفرنسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المواجهة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الخميس، على ملعب "روازون بارك"، فى ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبى.

افتتح النجم النيجيرى أليكس أيوبى التهديف مبكرا لفريق أرسنال بعد مرور 4 دقائق فقط على بداية المباراة، من تسديدة قوية خدعت حارس رين لتسكن شباكه.

لكن نجح بينجامين بوريجايد فى إدراك هدف التعادل للفريق الفرنسى بالدقيقة 42 من زمن اللقاء، من تسديدة قوية فشل الحارس بيتر تشيك فى التصدى لها.

وتعرض المدافع اليونانى لفريق الجانرز سواكراتيس للطرد فى الدقيقة 41 من زمن اللقاء، بعد حصوله على بطاقتين صفراوين.

وفى الشوط الثانى، سجل ناتشو مونريال هدفا بالخطأ فى مرماه لصالح رين بالدقيقة 65، واختتم إسماعيلا سار ثلاثية الفريق الفرنسى فى الدقيقة 88 من زمن المباراة.

جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين يوم الخميس المقبل على ملعب الإمارات، معقل فريق المدفعجية.

وجاءت نتائج بقية المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت، كالتالى..

زينيت الروسى 1 – 3 فياريال الإسباني

إشبيلية الإسباني 2 – 2 سلافيا براج التشيكى

دينامو زغرب الكرواتى 1 – 0 بنفيكا البرتغالى

فرانكفورت الالمانى 0 – 0 إنتر ميلان الإيطالي.

ايوبى وتشاكا

تشاكا فى كرة مشتركة

طرد سوكراتيس

فرحة الهدف الأول

فرحة لاعبو رين