شكرا لقرائتكم البدري يرجح كفة الإنتاج أمام الاتحاد السكندرى بالشوط الأول.. فيديو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول بين الإنتاج الحربى والاتحاد السكندرى، بتقدم الإنتاج بهدف سجله محمود البدرى فى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط، فى المباراة المقامة بينهما على ستاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين بالدورى الممتاز.

جاء الشوط الأول وسط محاولات من الفريقين لخطف هدف التقدم وسط أفضلية للاتحاد السكندرى ولكن جاءت الفرصة الأخطر لأحمد رؤوف من انفراد فى الدقيقة 43 إلا إن تسديدته ارتطمت بالقائم ثم نجح محمود البدرى مدافع الإنتاج من خطف هدف التقدم من رأسية فى الدقيقة الأولى بالوقت بدل الضائع لينتهى هذا الشوط بتقدم فريقه بهدف نظيف.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .