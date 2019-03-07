شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندرى بعد رباعية الإنتاج: القادم أصعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري أن الفوز على الإنتاج الحربي 4 /2 أبعدهم عن منطقة الهبوط بعد تواجدهم فى المركز الـ15 و صعودهم للمركز الـعاشر.

تغلب الاتحاد السكندرى على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع والعشرين فى بطولة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 28 نقطة ليبتعد عن منطقة الخطر فى جدول ترتيب الدورى ويصعد 5 مراكز حيث أصبح يحتل المركز العاشر بدلا من الخامس عشر، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 31 ويحتل المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى.

تابع وليد صلاح فى تصريحات لقناة ONSPORT كل مبارايات الدوري صعبة والقادم أصعب على جميع الفرق ، والفوز يرفع أي فريق عدد من المراكز والخسارة تعيده أكثر من مركز.

أضاف مدير الكرة بالاتحاد السكندري ، " الله يكون فى عون جميع الفرق" الاعتراضات على الحكم بسبب الضغط الواقع على الفريق ورغبة كل نادي فى الفوز ، مؤكداً أن محمد عادل حكم مباراة اليوم من افضل حكام الدوري هذا الموسم.