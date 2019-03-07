مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم الخميس 7-3-2019 في الدوري الأوروبي اون لاين...

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جدة - عمرو شويل مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم 7-3-2019 في الدوري الأوروبي اون لاين.

يستضيف تشيلسي الإنجليزى فى تمام العاشرة مساء اليوم الخميس، منافسه دينامو كييف الأوكراني فى ذهاب دور الـ 16 من مسابقة الدورى الأوروبى "يوروباليج".

وفقد تشيلسي فرص المنافسة على كل الألقاب هذا الموسم باستثناء الدوري الأوروبي حيث خسر كأس الرابطة بالخسارة أمام مانشستر سيتى بركلات الترجيح فى المباراة النهائية، وكأس الاتحاد الإنجليزي من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد، بينما يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري بفارق 15 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم 7-3-2019 في الدوري الأوروبي اون لاين.



وتاهل تشيلسي إلى ثمن النهائي على حساب فريق مالمو السويدى بمجموع المباراتين 5-1، بينما بلغ دينامو كييف هذا الدور متفوقا على أولمبياكوس اليونانى الذى يضم بين صفوفه الدولى المصرى أحمد حسن كوكا بمجموع المباراتين 3-2.

ويعتمد تشيلسى فى لقاء اليوم على نجمه البلجيكى ايدين هازارد والمهاجم الأرجنتينى جونزالو هيجواين من أجل تحقيق نتيجة ايجابية تتيح له لعب مباراة العودة بأريحية.

ويهدف البلوز بقيادة المدير الفنى الإيطالى ماوريسيو سارى إلى الفوز لاستعادة الثقة الغائبة، والتى عادت نوعا ما بعد الفوز فى أخر مواجهتين بالدورى الإنجليزى أمام توتنهام العنيد وفولهام.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم 7-3-2019 في الدوري الأوروبي اون لاين.



ومن المقرر ان تقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم الخميس المقبل بالعاصمة الأوكرانية كييف.

وفي باقي مباريات اليوم، يلتقي رين الفرنسى مع أرسنال الإنجليزى، ونابولي مع ريد بول سالزبورج وفالنسيا مع كراسنودار الروسي ودينامو زغرب مع بنفيكا، وفرانكفورت مع إنتر ميلان، وإشبيلية مع سلافيا براج التشيكي وزينيت مع فياريال.

مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف بث مباشر اليوم 7-3-2019 في الدوري الأوروبي اون لاين.



وقال الإيطالي ماوريتسيو ساري مدرب تشيلسي أمس الأربعاء إنه لا يشعر بالقلق من تكهنات بشأن مستقبله في النادي المنافس بالدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم ويخطط بالفعل للموسم المقبل.

ويتعرض ساري لانتقادات في تشيلسي بعد أن تراجع ترتيب الفريق للمركز السادس وخرج من كأس الاتحاد أمام مانشستر يونايتد ثم خسر نهائي كأس رابطة الأندية أمام مانشستر سيتي الشهر الماضي.

وقال ساري للصحفيين قبل مواجهة ضيفه دينامو كييف في دور الستة عشر بالدوري الأوروبي على ملعب ستامفورد بريدج يوم الخميس "(التكهنات) ليست مشكلة كبيرة. المشكلة الحقيقية هي النتائج. ما عدا ذلك ليس مهما حاليا.

"الثقة لم تفارقني. لكنني أريد أن أركز فقط على الأداء والنتائج. أريد الفوز من أجل الفريق والنادي وليس من أجل مستقبلي. فليس هذا هو المهم".

وأضاف "كنا نتحدث عن برنامج الإعداد للموسم المقبل. كنا نحاول الوصول لأفضل تنظيم لفترة إعداد الموسم المقبل".

يعني الفوز بلقب الدوري الأوروبي أن يحصل تشيلسي على بطاقة تأهل تلقائية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لكن ساري يأمل في التأهل مباشرة عن طريق إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي.

وتتبقى للفريق اللندني الذي يملك 56 نقطة مباراة مؤجلة عن منافسيه مانشستر يونايتد (الرابع برصيد 58 نقطة) وأرسنال (الخامس برصيد 57 نقطة).

وقال ساري "أعتقد أن بإمكان تشيلسي التأهل لدوري الأبطال عبر بوابة الدوري الممتاز. سنقاتل من أجل هذا الهدف.