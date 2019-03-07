شكرا لقرائتكم الفيصلي يقلب الطاولة على الوحدات ويتصدر الدوري الأردني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجل هشام السيفي هدفا قبل النهاية ليكلل انتفاضة الفيصلي بالفوز 2-1 على غريمه الأزلي الوحدات وانتزع صدارة دوري المحترفين الأردني لكرة

القدم يوم الخميس.

وقبل القمة كان الوحدات حامل اللقب ينشد الفوز للتساوي في الرصيد مع الفيصلي وأظهر رغبته في ذلك حين افتتح التسجيل بعد ربع ساعة عبر سعيد مرجان مستغلا خطأ الحارس معتز ياسين خلال ركلة حرة، وانتظر الفيصلي حتى الدقيقة 73 ليتعادل بتسديدة لأحمد العرسان من خارج منطقة الجزاء فشل الحارس تامر صالح في التعامل معها.

وانتزع السيفي هدف الفوز من ضربة رأس قبل دقيقتين على النهاية ليصعد الفيصلي للصدارة برصيد 35 نقطة بفارق نقطتين عن الجزيرة الذي قد يسترد القمة إذا هزم ذات راس يوم الجمعة، وتوقف رصيد الوحدات عند 29 نقطة ليبقى بالمركز الرابع.