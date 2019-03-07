شكرا لقرائتكم التعاون ينهي ديربي القصيم في 10 دقائق بثنائية سفياني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل التعاون انتفاضته في بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما اقتنص فوزا مثيرا ومتأخرا 2 - 1 من ضيفه الرائد يوم الخميس في المرحلة الثالثة والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد التعاون، الذي حقق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، إلى 42 نقطة في المركز الرابع، في حين تجمد رصيد الرائد، الذي لم يحقق أي انتصار في المسابقة منذ 31 ديسمبر الماضي، عند 25 نقطة في المركز العاشر مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

وبادر الرائد بالتسجيل عبر لاعبه صالح الشهري في الدقيقة 53 من ركلة جزاء، قبل أن يضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عبدالله الفهد في الدقيقة 79، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستغل التعاون النقص العددي في صفوف منافسه، بعدما أدرك ربيع سفياني التعادل في الدقيقة 89.

وعاد سفياني لهز الشباك من جديد، بعدما أحرز هدف الفوز القاتل للتعاون في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.