شكرا لقرائتكم "يويفا" يبدأ التحقيق في مخالفات محتملة ضد مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الخميس أنه فتح تحقيقا رسميا في مخالفات محتملة من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لقواعد اللعب النظيف المالي.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: سينصب تركيز التحقيق على مزاعم عديدة بشأن مخالفات لقواعد اللعب النظيف المالي وخرجت للعلن في الكثير من وسائل الإعلام المختلفة.

وأضاف البيان: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يدلي بأي تعليقات إضافية بخصوص هذا الأمر خلال سير عملية التحقيق.