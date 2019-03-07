شكرا لقرائتكم "يويفا" يبدأ التحقيق في مخالفات محتملة ضد مانشستر سيتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الخميس أنه فتح تحقيقا رسميا في مخالفات محتملة من مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي لقواعد اللعب النظيف المالي.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: سينصب تركيز التحقيق على مزاعم عديدة بشأن مخالفات لقواعد اللعب النظيف المالي وخرجت للعلن في الكثير من وسائل الإعلام المختلفة.
وأضاف البيان: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يدلي بأي تعليقات إضافية بخصوص هذا الأمر خلال سير عملية التحقيق.
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