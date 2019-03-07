شكرا لقرائتكم بعد مغادرة "الأبطال".. روما يقيل مدربه دي فرانشيسكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي روما الإيطالي الانفصال عن مدربه أوسيبيو دي فرانشيسكو يوم الخميس وبعد أقل من 24 ساعة على الخروج من دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وخسر روما 4-3 أمام بورتو في مجموع مباراتي دور الستة عشر ليودع المسابقة بعدما فاز ذهابا على أرضه 2 - 1 الشهر الماضي. وقال جيمس بالوتا رئيس روما "بالنيابة عن نفسي وكل شخص في نادي روما أود أن أشكر أوسيبيو على عمله والتزامه.. نتمنى له كل التوفيق في المستقبل".
ويعاني روما في الدوري الإيطالي أيضا ويحتل المركز الخامس برصيد 44 نقطة من 26 مباراة ولا يملك نظريا فرصة في المنافسة على اللقب.
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