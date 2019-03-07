صور ..المشير طنطاوي والخطيب في حفل زفاف أحمد علاء شاكر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حفل زفاف أحمد ، نجل الدكتور علاء شاكر طبيب التـأهيل و العلاج الطبيعى للمنتخب الوطني السابق حضور المشير حسين طنطاوي و محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى. كما تواجد عصام شلتوت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع و شريف حبيب محافظ الفيوم فى حفل زفاف أحمد علاء شاكر. يعد علاء شاكر طبيب المنتخب السابق فى جيل 90 تحت قيادة محمود الجوهري من أوائل العاملين فى مجال التأهيل والعلاج الطبيعي فى الملاعب المصرية.















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