شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف وملخص مباراة الاتحاد السكندرى و الإنتاج الحربى بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الاتحاد السكندرى على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع والعشرين فى بطولة الدورى الممتاز.

سجل رباعية الاتحاد السكندرى كلا من خالد قمر "هدفين" وعمار حمدى وأحمد نبيل مانجا، بينما سجل ثنائية الإنتاج الحربى مدافعه محمود البدرى.