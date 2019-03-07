شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يهرب من منطقة الخطر بالفوز على الإنتاج برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغلب الاتحاد السكندرى على الإنتاج الحربى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الرابع والعشرين فى بطولة الدورى الممتاز.

سجل رباعية الاتحاد السكندرى كلا من خالد قمر "هدفين" وعمار حمدى هدف" وأحمد نبيل مانجا، بينما سجل ثنائية الإنتاج الحربى مدافعه محمود البدرى.

شهد الشوط الأول، محاولات من الفريقين لخطف هدف التقدم وسط أفضلية للاتحاد السكندرى ولكن جاءت الفرصة الأخطر لأحمد رؤوف مهاجم الإنتاج من انفراد فى الدقيقة 43 إلا إن تسديدته ارتطمت بالقائم ثم نجح محمود البدرى مدافع الإنتاج فى خطف هدف التقدم من رأسية فى الدقيقة الأولى بالوقت بدل الضائع لينتهى هذا الشوط بتقدم فريقه بهدف نظيف.

فى الشوط الثانى، نجح خالد قمر فى إدراك التعادل للاتحاد السكندرى فى الدقيقة 53 ولم ينتظر زعيم الثغر سوى دقيقتين لإضافة الهدف الثانى عن طريق عمار حمدى الذى نجح فى تسجيل الهدف الثانى فى الدقيقة 55 ثم أدرك محمود البدرى التعادل للإنتاج الحربى فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء، شهدت ركلة الجزاء المحتسبة للإنتاج الحربى اعتراضات من الجهازين فى أرضية الملعب حول قراالحكم بشأن الاحتساب أو الإلغاء ثم انتهى الأمر باحتساب الحكم محمد عادل لركلة جزاء نجح البدرى من خلالها فى تسجيل التعادل ولكنه دخل بعدها فى مشادة مع الهانى سليمان حارس الاتحاد قبل أن يتدخل الحكم محمد عادل ولاعبى الفريقين لإنهاء الأمر وفى الدقيقة 88، مرر عمار حمدى صانع ألعاب الاتحاد السكندرى كرة رائعة إلى أحمد نبيل مانجا الذى حولها فى شباك الاتحاد ليسجل الهدف الثالث لفريقه.

واحتسب الحكم محمد عادل، 7 دقائق وقت بدل ضائع فى الشوط الثانى نتيجة الأزمة التى حدثت خلال تنفيذ ركلة جزاء الإنتاج ونجح خالد قمر فى تسجيل الهدف الثانى له والرابع لفريقه فى الدقيقة 93 لتصبح النتيجة 4 / 2 لصالح زعيم الثغر.

بهذه النتيجة، رفع الاتحاد السكندرى رصيده إلى 28 نقطة ليبتعد عن منطقة الخطر فى جدول ترتيب الدورى ويصعد 5 مراكز حيث أصبح يحتل المركز العاشر بدلا من الخامس عشر، فيما توقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 31 ويحتل المركز السابع فى جدول ترتيب الدورى.