شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الإنتاج يتعادل مع الاتحاد 2 / 2 بركلة الاعتراضات والمشادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدرك محمود البدرى مدافع الإنتاج الحربى التعادل لفريقه بتسجيله الهدف الثانى له ولفريقه من ركلة جزاء فى الدقيقة 76 فى مرمى الاتحاد السكندرى، فى المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين بالدورى الممتاز.

شهد الشوط الأول، محاولات من الفريقين لخطف هدف التقدم وسط أفضلية للاتحاد السكندرى ولكن جاءت الفرصة الأخطر لأحمد رؤوف من انفراد فى الدقيقة 43 إلا إن تسديدته ارتطدمت بالقائم ثم نجح محمود البدرى مدافع الإنتاج من خطف هدف التقدم من رأسية فى الدقيقة الأولى بالوقت بدل الضائع لينتهى هذا الشوط بتقدم فريقه بهدف نظيف قبل أن ينجح خالد قمر فى إدراك التعادل فى الشوط الثانى للاتحاد فى الدقيقة 53 وأضاف عمار حمدى الهدف الثانى فى الدقيقة 55 ثم أدرك محمود البدرى التعادل للإنتاج الحربى فى الدقيقة 76 من ركلة جزاء.

شهدت ركلة الجزاء المحتسبة للإنتاج الحربى اعتراضات من الجهازين فى أرضية الملعب حول قرار الحكم بشأن الاحتساب أو الإلغاء ثم انتهى الأمر باحتساب الحكم محمد عادل لركلة جزاء ثم دخل البدرى بعد تسجيله للركلة فى مشادة مع الهانى سليمان حارس الاتحاد قبل أن يتدخل الحكم محمد عادل ولاعبى الفريقين لإنهاء الأمر.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .