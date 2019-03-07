شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يختتم استعداداته لمازيمبي بمران خفيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته اليوم ضمن البرنامج التحضيرى لملاقاة مازيمبى الكونغولى غدا الجمعة باستاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات بدورى أبطال افريقيا.

جاء المران خفيفا من أجل تجنب تعرض اللاعبين للارهاق لاسيما أن الفريق قد غادر صباح اليوم للاسكندرية لاقامة معسكر مطول ،استعدادا لمازيمبى ومواجهة سموحة المقرر لها الثلاثاء المقبل بالدورى المحلى قبل السفر لتونس.

تخلل المران تدريبات على سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية قبل أن يتطرق لتدريبات على حسن التمركز الدفاعى واختتم بتقسيمة حماسية.