شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الاتحاد يحول تأخره أمام الإنتاج للتقدم بهدفين فى دقيقتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعادل خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى لفريقه بتسجيله هدفا من ركلة جزاء أمام الإنتاج الحربى، فى الدقيقة 53 من عمر المباراة المقامة بينهما حالياً على استاد بتروسبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين بالدورى الممتاز وبعد هدف خالد قمر نجح عمار حمدى فى إضافة الهدف الثانى لزعيم الثغر فى الدقيقة 55 لتصبح النتيجة 2 / 1 لصالح الاتحاد السكندرى.

شهد الشوط الأول، محاولات من الفريقين لخطف هدف التقدم وسط أفضلية للاتحاد السكندرى ولكن جاءت الفرصة الأخطر لأحمد رؤوف من انفراد فى الدقيقة 43 إلا إن تسديدته ارتطمت بالقائم ثم نجح محمود البدرى مدافع الإنتاج من خطف هدف التقدم من رأسية فى الدقيقة الأولى بالوقت بدل الضائع لينتهى هذا الشوط بتقدم فريقه بهدف نظيف قبل أن ينجح خالد قمر فى إدراك التعادل فى الشوط الثانى للاتحاد فى الدقيقة 53 وأضاف عمار حمدى الهدف الثانى فى الدقيقة 55.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 24 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 10 وخسر 7 مواجهات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 28 هدف فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 10 وخسر 8 مواجهات وسجل لاعبيه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة .