شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام مباراة الزمالك وجورماهيا فى القاهرة بدون الحكم الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصل اليوم الخميس إلى القاهرة، الطاقم التحكيمى المكلف من لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" لإدارة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى، على استاد برج العرب، المقرر لها يوم الأحد المقبل، فى الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

ويتكون طاقم تحكيم مباراة الزمالك وجورماهيا من الغانى دانيال لاري حكما للساحة ويعاونه كلا من النيجيرى أبيل بابا والتشادى عيسى يايا والغانى لطيف قاديرى حكما رابعا.

ويصل الثلاثى لارى وأبيل وعيسى يايا إلى القاهرة اليوم الخميس على أن يصل الحكم الرابع لطيف قاديرى غدا الجمعة ويحتل الزمالك قبل مواجهة جورماهيا بالمجموعة الرابعة، المركز الثالث برصيد 5 نقاط خلف نصر حسين داى الجزائرى المتصدر برصيد 7 نقاط وجورماهيا الكينى صاحب المركز الثانى برصيد 6 نقاط وأخيراً يأتى بترو أتليتكو الأنجولى فى المركز الرابع برصيد 4 نقاط.