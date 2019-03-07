شكرا لقرائتكم خبر عن ع الأصل دور ..شيكا ونيدفيد و مارسيلو و دروجبا .. الأسامى هى هى و الدورى مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثرا عظيما يتركه نجوم الكرة داخل الملاعب الخضراء، من خلال المستوى الذى يظهرون به خلال المباريات التى يشاركون بها وتمتد بصماتهم، وتنتشر فى ملاعب و دوريات أخرى، حتى أن الجماهير تقارن بين أداء لاعب فريقها المفضل وأداء النجم العالمى المحبب إليها ، وتربط بينهما سواء على مستوى الاداء داخلالملعب او من حيث الشكل الخارجى

وقد انتشرت هذه الظاهرة بأن نجد أسماء نجوم دوليون و عالميون ، قد انتقلت إلى الدورى المصرى ، بمجرد إعجاب الجماهير بمستوى لاعب بعينه ، ومن أبرز النجوم الدوليون الذين انتقلت أسماءهم إلى الإجيبشان ليج كلا من ديديه دروجبا، الزامبى شيكابالا، البرازيلى مارسيلو داسيلفا، التشيكى بافل نيدفيد



شيكابالا

شيكابالا من ملاعب زامبيا إلى أسوان و الزمالك

شيكابالا ، ليس اسم محمود عبد الرازق لاعب الزمالك و المعار إلى أبولون اليونانى ، بل فى الأساس هو اسم الزامبى ويبستر شيكابالا، لاعب معتزل ، كان أخر فريق لعب له نتشاجا رينجرز، وكان يلعب بمركز الهجوم، شارك مع المنتخب الزامبى فى أولمبياد سيول 1988، ويبلغ من العمر 53 عاما.

وبالانتقال للنسخة المصرية فهو محمود عبد الرازق لاعب الزمالك و الذى احترف فى سبورتنج لشبونة ، و الرائد السعودى ، و حاليا معار إلى أبولون اليونانى



نيدفيد

نيدفيد لقب حائر بين الأهلاوى و التشيكى

بمجرد سماع الاسم ، يتبادر إلى الأذهان صورة كريم وليد لاعب الأهلى ، و الشهير بنيدفيد ، و لكن الحقيقة تختلف عن الواقع ، حيث أن صاحب الاسم الحقيقى بافل نيدفيد اللاعب التشيكى اشتهر في نادي يوفنتوس الإيطالي واعتزل عام 2009 وأحد أبرز صانعى الألعاب بالكرة التشيكية، و قد نال الشهرة فى نادى لاتسيو الإيطالى ومن بعده يوفنتوس، و فى الإيجيبشين ليج نجد نيدفيد الأهلاوى ، الذى ظلمته الجماهير وانتقدته فى ظل ابتعاده عن المشاركة و ضعف مستواه ، و بعد حصوله على الفرصة مع الجهاز الفنى الجديد نال إشادات واسعة ليستحق اللقب بجدارة .



مارسيلو

مارسيلويجمع بين الدورى المصرى و البرازيل

حسين السيد لاعب الأهلى ، أطلقت عليه الجماهير لقب مارسيلو نسبة إلى مارسيلو داسيلفا ، لاعب منتخب البرازيل ، و المحترف فى نادي ريال مدريد الإسباني ، وعادةً ما يلعب في مركز الظهير الأيسر ولكن يمكنه أيضًا أن يلعب كجناح أيسر، ويٌعد أفضل ظهير أيسر في العالم وواحد من أعظم اللاعبين الذي لعبوا في هذا المركز عبر التاريخ ، وقد يرجع إطلاق الاسم عليه نسبة إلى تشابه الشكل من حيث الشعر .



دروجبا

ديديه دروجبا

دروجبا الحقيقى هو لاعب إيفواري معتزل، كان يلعب في مركز الهجوم ، وهداف منتخب ساحل العاج التاريخي وقائده السابق ، اشتهر بمسيرته مع نادي تشيلسي، الذي سجل له أهدافًا أكثر من أي لاعب أجنبي آخر، وهو الآن رابع هداف في تاريخ النادي على مر العصور، وسبق له الحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين في عامي 2006 و2009.

وفى النسخة المصرية نجد أحمد حسن دروجبا لاعب الأهلى السابق ، والذى نال شهرة واسعة خلال تواجده بين صفوف الأحمر، ثم انتقل إلى أندية اخرى مثل الجونة و المحلة و الشرطة و الالومنيوم وبنى سويف، وشارك فى 4 مباريات دولية وحقق الكثير من الألقاب على مستوى الأندية أو المنتخب.