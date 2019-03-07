صراع الصعود للممتاز يشتعل.. تعطل أسوان والأوليمبي.. وأف سي مصر يخطف الصدارة من الترسانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أُختتمت اليوم الخميس فعاليات الجولة الـ 21 من مسابقة دوري الدرجة الأولى المصري بإقامة 20 مباراة في المجموعات الثلاثة:"بحري، القاهرة، الصعيد"؛ حيث شهدت العديد من المتتغييرات.

فشهدت مجموعة الصعيد تعطل أسوان، المتصدر لمجموعته برصيد 48 نقطة بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه تليفونات بني سويف.

وللصدفة كانت مباراة اليوم لفريق أسوان أمام نظيره تليفونات بني سويف، الوصيف وانتهت بالتعادل السلبي.

ويتبقي بجدول المسابقة 5 مباريات؛ حيث سيكون أقصى مجموع نقاط يحصل عليه الوصيف تليفونات بني سويف هو 57 نقطة أي أن أسوان يحتاج للفوز في 3 مباريات من أصل الـ 5 مقبلين لحصد بطاقة التأهل.

وهو التعادل الذي سيطر على أجواء قمة مجموعة القاهرة؛ فسقط الترسانة، صاحب المركز الأول قبل المباراة برصيد 41 نقطة في فخ التعادل أمام نظيره سيراميكا، بينما كان فريق أف سي مصر يحتفل بفوزه الصعب على القناة بنتيجة 5 -4 منحته 3 نقاط رفعت رصيده بعد انتهاء الجولة للنقطة 43 في الصدارة بفارق نقطتين عن الشواكيش.

وهذا لا يُعني أن الصراع فقط يقتصر على نادي مصر والترسانة، فالقناة يحتل المركز الثالث برصيد 39 ومن خلفه سيراميكا بـ 37 نقطة لذا لم تُحسم فرص أي فريق في حصد بطاقة الصعود سوى نادي مصر الذي يُعني فوزه بجميع المباريات المقبلة صعوده للدوري الممتاز.

وفي مجموعة بحري ازداد جدول الترتيب سخونة؛ حيث سقط طنطا، متصدر جدول الترتيب قبل مباراة اليوم برصيد 38، في فخ التعادل أمام نظيره الأوليمبي الخامس برصيد 35 قبل اللقاء.

وبعد اللقاء لازال طنطا متصدرًا برصيد 39 نقطة، بفارق نقطة عن نظيره ألعاب دمنهور الذي تخطى فاركو بهدفين نظيفين ورفع رصيده إلى النقطة 38 وصيفًا بالمجموعة بفارق الأهداف عن المنصورة الذي هُزم أمام أبو قير للأسمدة بهدفين مقابل هدف.