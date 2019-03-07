فوز مثير للاتحاد على حساب الإنتاج يدفع به للمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

حقق الاتحاد السكندري فوزًا مثيرًا على حساب الإنتاج الحربي، برباعية مقابل هدفين، في الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري، والتي أقيمت على ملعب بتروسبورت.

وبتلك النتيجة بقي الإنتاج الحربي في المركز السابع برصيد 31 نقطة، فيما ارتقى الاتحاد للمركز العاشر برصيد 28 نقطة.

افتتح التسجيل محمود البدري مهاجم الإنتاج الحربي في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول لينتهي بتقدم الإنتاج بهدف.

وفي الشوط الثاني، استطاع خالد قمر إدراك التعادل في الدقيقة 53 من ضربة جزاء، قبل أن يضيف عمار حمدي الهدف الثاني في الدقيقة 55، بعد إهداء من رزاق سيسيه.

وتحصل الإنتاج على ضربة جزاء في الدقيقة 76، بعد شد وجذب وتراجع الحكم عن قراره قبل أن يحتسبها، ليسددها البدري ويسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين استطاع أحمد نبيل مانجا إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 88، من صناعة عمار حمدي، ليضيف بعدها خالد قمر الهدف الرابع في الدقيقة 90، من صناعة رزاق سيسيه.