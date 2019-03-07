تفاصيل 5 دقائق "توقف واشتباك وتراجع عن قرار" بمواجهة الإنتاج والاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

توقفت مباراة الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري، في الأسبوع الـ24 من مسابقة الدوري الممتاز، والمقامة على ملعب بتروسبورت.

ومع بداية الدقيقة 73 وقت أن كانت تشير النتيجة لتقدم الاتحاد بهدفين لهدف، ارتكب نور السيد خطأ ضد شديد قناوي، ليحتسبها حكم المباراة محمد عادل ضربة جزاء.

اعترض لاعبو الاتحاد السكندري، قبل أن يُبلغ الحكم الخامس، بأن الكرة خارج منطقة الجزاء، ليتراجع عن احتسابها ضربة جزاء.

تراجع الحكم أدى لتدخل الجهاز الفني للإنتاج الحربي بقيادة مختار مختار، ومساعديه محمد عبدالله وأسامة محمد، الذين اعترضوا على تراجع الحكم عن قراره، مطالبين إياه بمشاهدة المباراة تليفزيونيا للتأكد من ارتكاب الخطأ داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين من الشد والجذب، قرر الحكم محمد عادل إنهاء تلك الأزمة وتوقفت المباراة، باحتسابها ضربة جزاء.

استعد محمد البدري مهاجم الإنتاج الحربي لتسديد الكرة، ليتعرض لاستفزاز من الهاني سليمان حارس الاتحاد السكندري، قبل تسديدها.

ونجح البدري في تسجيل الكرة في شباك الهاني سليمان، ليتوجه ناحيته ودفعه غضبا بسبب الاستفزاز الذي قام به الحارس تجاهه قبل تسديد الكرة.

هنا تدخل لاعبو الاتحاد السكندري بقيادة خالد قمر ليتطور الأمر لاشتباك بين اللاعبين، قبل أن يتدخل زملائهم والحكم لتهدئتهم وإعادة المباراة لاستئنافها.

واستطاع الاتحاد تحقيق فوزًا مثيرًا بأربعة أهداف مقابل هدفين، ليبقى الإنتاج الحربي في المركز السابع برصيد 31 نقطة، فيما ارتقى الاتحاد للمركز العاشر برصيد 28 نقطة.