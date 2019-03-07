يويفا يفتح تحقيقًا مع مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن فتح تحقيقًا مع مانشستر سيتي بخصوص الإنفاق المالي النظيف.
وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن غرفة التحقيقات التابعة لهيئة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي فتحت اليوم الخميس تحقيقًا بخصوص احتمالية مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.
وسيرتكز التحقيق على عدد من الاتهامات المتعلقة باللعب المالي النظيف والتي تم الإعلان عنها مؤخرًا من خلال عدد من الوسائل الإعلامية.
ورفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم القيام بمزيد من التعليقات في هذا الأمر أثناء سير عملية التحقيقات.
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