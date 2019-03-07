ميسي يعود لمنتخب الأرجنتين للمرة الأولى بعد كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - بوينس آيرس- (د ب أ):

عاد الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى قائمة منتخب بلاده للمرة الأولى، منذ نهائيات كأس العالم الأخيرة التي جرت بروسيا الصيف الماضي.

وضم ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني ميسي إلى قائمة المنتخب الملقب بـ(راقصو التانجو) الذي يستعد لمواجهة فنزويلا وديا في 22 آذار/مارس الحالي في العاصمة الإسبانية مدريد، ثم منتخب المغرب بعدها بأربعة أيام في مدينة طنجة المغربية.

وقرر ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، عدم الانضمام لمنتخب الأرجنتين، بعد خروج الفريق من دور الستة عشر في المونديال الروسي، إثر خسارته 3 / 4 أمام نظيره الفرنسي، الذي شق طريقه نحو التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.