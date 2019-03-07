مدير ستاد بورسعيد يرد على "شرخ المدرجات" واحتمالية الاستبعاد من كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالقادر سعيد:

أكد أحمد الخولي مدير استاد بورسعيد أن ملعب المدينة الساحلية جاهز لاستقبال أي بطولة في الوقت الراهن، نافياً وجود أي عوائق تبعد الاستاد عن استضافة بطولة أمم إفريقيا الصيف المقبل.

وفي تصريحات لقناة "دي إم سي" قال الخولي:"استاد بورسعيد هو أكثر الملاعب في مصر جاهزية لاستضافة أي بطولة، كما أنه من الملاعب المميزة في مصر".

وكان أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد وجود شرخ في مدرجات استاد بورسعيد يمثل عائقاً في إقامة مباريات في كأس أمم إفريقيا الصيف المقبل عليه.

وأضاف الخولي:"الجمهور في المدينة يساعد الضيوف بشكل غير مسبوق، ويعمل على إنجاح البطولة، ويتعامل بكل ود وحب مع الزائرين".

وأنهى مدير استاد بورسعيد:"لدينا كاميرات مراقبة 360 درجة في الملعب، وعلى كل الأسوار والأبواب من الداخل والخارج، نمتلك 95 كاميرا مراقبة لتأمين الجماهير وكل من في الملعب".