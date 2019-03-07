مدرب توتنهام بوكيتينو: العقوبة غير عادلة!

قال مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو إنه “في حالة صدمة” بعد إيقافه لمباراتين ووصفه عقوبة الاتحاد المحلي “بغير العادلة”.

وفرض الاتحاد الإنجليزي أيضاً غرامة على بوكيتينو، الذي لم يقرر بعد إن كان سيطعن ضد القرار، 10 آلاف جنيه إسترليني (13117 دولاراً) يوم الأربعاء، بعد أن تقبل المدرب اتهامه بسوء التصرف بسبب مشادة مع الحكم مايك دين عقب الخسارة 1-2 في ضيافة بيرنلي.

وقال بوكيتينو للصحافيين اليوم الخميس، قبل أن يلعب توتنهام أمام ساوثامبتون يوم السبت: “أنا في صدمة، أعتقد أن الأمر غير عادل ولكن ماذا بوسعي أن أفعل؟ لا شيء، فقط أتقبل الأمر، سأنتظر حتى الاطلاع على أسباب القرار، لم يصل الخطاب بعد، عوقبت بالإيقاف في مباراتين”.

وقال بوكيتينو إنه سيتخذ قراراً بشأن إمكانية الطعن ضد القرار بعد الاطلاع على خطاب الاتحاد الإنجليزي بخصوص العقوبة.

وأوضح: “أرغب في معرفة أسباب اتخاذ هذا القرار ضدي، أريد أولاً أن أعرف مبررات القرار وبعدها سنرى ما سيحدث، هذا هو موسمي السابع في إنجلترا ومن الممكن مراجعة تصرفاتي منذ اليوم الأول هنا”.

وتولى بوكيتينو قيادة ساوثامبتون، الذي سيلعب ضده يوم السبت، عندما انتقل إلى إنجلترا في 2013.

ويأمل المدرب الأرجنتيني أن يتمكن ساوثامبتون، المهدد بالهبوط ويتقدم بفارق نقطتين فقط على منطقة الهبوط، من البقاء في دوري الأضواء تحت قيادة المدرب رالف هازنهوتل.

وأضاف بوكيتينو: “أتمنى أن ينهي ساوثامبتون الموسم بطريقة جيدة، هازنهوتل يؤدي عملاً جيداً، ساوثامبتون يملك تشكيلة جيدة جداً”.