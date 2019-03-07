سيميوني يفلت من الإيقاف

سيتمكن مدرب فريق أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الأرجنتيني دييغو سيميوني، من قيادة فريقه خلال لقائه مع مضيفه يوفنتوس الإيطالي في إياب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا الأسبوع القادم، بعدما أفلت من الإيقاف بسبب إيماءة بذيئة.
وفرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو (22500 دولار) على سيميوني اليوم الخميس، بسبب قيامه بتلك الإيماءة بعدما أحرز فريقه هدفاً في مباراة الذهاب بين الفريقين الشهر الماضي.
وبات أتلتيكو على أعتاب التأهل لدور الثمانية في البطولة القارية، عقب فوزه 2-0 على يوفنتوس ذهاباً.
كما فرض “يويفا” غرامة على أتلتيكو بسبب سلوك مشجعيه، فيما تم تغريم يوفنتوس وتوجيه تحذير لمدربه ماسيمليانو أليغري للتسبب في تأخر انطلاق اللقاء.
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