بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف في الدوري الأوروبي

تقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة تشيلسي ودينامو كييف والتي ستنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم " اليوروباليج ". منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم " اليوروباليج ". ستنطلق مواجهة تشيلسي ضد دينامو مشاهد مباراة تشيلسي ودينامو كييف اليوم .. كييف في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر 11 مساءً بتوقيت السعودية 12 بتوقيت الإمارات وستنقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بصوت المعلق الرياضي نوفل الباشي.

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