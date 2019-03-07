الأهلي يفوز على الأوليمبي في دوري رجال كرة اليد

واصل الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي عروضه المميزة في بطولة الدوري حيث حقق فوزًا مهمًا على

حساب نظيره، الأوليمبي. في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء اليوم الخميس،ضمن منافسات بطولة الدوري.

وانطلقت المباراة في السادسة مساء اليوم على صالة نادي الأوليمبي في الاسكندرية. وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًا، ونجح في الفوز بنتيجة ٢٦-١٨.