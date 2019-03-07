تنس طاولة الأهلي يفوز بكأس مصر على حساب إنبي

نجح فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي في تحقيق بطولة كأس مصر، مساء اليوم الخميس، على حساب إنبي في المباراة التي جمعتهما على صالة صيد 6 أكتوبر، وذلكبنتيجة 3-2.
شهدت المنافسات خسارة سيد لاشين وخالد عسر في الشوطين الأول والثاني، قبل أن ينجح الاهلي في العودة بقوة إلى
يذكر أن فريق رجال تنس طاولة الأهلي يقوده فنيًا أشرف عبد الفتاح، وأشرف صبحي مدربًا عامًا.
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