تنس طاولة الأهلي يفوز بكأس مصر على حساب إنبي

نجح فريق رجال تنس الطاولة بالنادي الأهلي في تحقيق بطولة كأس مصر، مساء اليوم الخميس، على حساب إنبي في المباراة التي جمعتهما على صالة صيد 6 أكتوبر، وذلك

بنتيجة 3-2.

شهدت المنافسات خسارة سيد لاشين وخالد عسر في الشوطين الأول والثاني، قبل أن ينجح الاهلي في العودة بقوة إلى

المباراة، والفوز بثلاثة أشواط من خلال شادي مجدي والسيد لاشين وخالد عسر، ليتوج الأهلي بلقب كاس مصر على حساب إنبي بنتيجة 3-2.

يذكر أن فريق رجال تنس طاولة الأهلي يقوده فنيًا أشرف عبد الفتاح، وأشرف صبحي مدربًا عامًا.