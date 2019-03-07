السعودية تفوز على لبنان في الدورة العربية المدرسية لليد

حقق المنتخب السعودي لكرة اليد الفوز الثاني على التوالي في الدورة العربية المدرسية، بعدما فاز على المنتخب اللبناني 39/25، وذلك ضمن منافسات اليوم الثالث من

الدورة العربية المدرسية لكرة اليد والمقامة بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة.

تقدم المنتخب السعودي في الشوط الأول

بنتيجة 17/11، وحسم اللقاء لصالحه بفارق كبير بنتيجة 39/25، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط بعد فوزه أمس الأربعاء على المنتخب الجزائري، بينما توقف رصيد المنتخب اللبناني عند نقطتين من فوزه على المنتخب الفلسطيني.