الجزائر تفوز على الإمارات في منافسات اليد بالدورة العربية المدرسية

فاز المنتخب الجزائري لكرة اليد على منتخب الإمارات 27/20 ، في إطار منافسات اليوم الثالث من الدورة العربية المدرسية لكرة اليد والمقامة بالصالة المغطاة رقم 2 بإستاد القاهرة. القاهرة. وحسم المنتخب الجزائري نتيجة المباراة بعد أداء كبير، وأنهى الشوط الاول لصالحه بنتيجة 12/11، قبل أن يزيد الفارق في الشوط الثاني ويحسم المباراة بنتيجة 27 مقابل20، ليحصد أول نقطتين ويعوض خسارته الأولى أمام السعودية وتستمر منافسات البطولة حتى١٣ مارس الجاري ، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

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