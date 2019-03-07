منتخب مصر لطالبات اليد يتصدر منافسات الدورة العربية المدرسية

تصدر المنتخب الوطني المصري لطالبات اليد منافسات الدورة العربية المدرسية لكرة اليد، المقامة بالصالة المغطاة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق شوقي وزير التربية

والتعليم والتعليم الفني.

وحسمت شابات منتخب مصر (أ) مواجهتهن التي جمعتهن بشابات مصر (ب) بنتيجة 37/13، ليحتلا صدارة المنافسات في يومها الثالث.

وانتهى الشوط الاول بنتيجة 19/9، لتستمر سيطرة منتخب (أ) على أجواء اللقاء وتنتهي المواجهة بنتيجة 37 قابل 17.

وتستمر منافسات الدورة حتى ١٣ مارس الجاري، ويشارك فى الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة ٨ دول عربية ، هي : مصر والاردن والجزائر ولبنان وفلسطين وعمان والسعودية والإمارات.