شركة سعودية تتولى تطوير المعسكرات الرياضية في مصر

أعلن حسين العبد الوهاب أحد رجال الأعمال السعوديين دخول مجال الاستثمار والتسويق فى السوق المصرى للرياضة حيث تعني الشركة التابعة لرجل الأعمال بالاستشارات الإدارية والقانونية والإستثمار والتسويق وتنظيم المعسكرات والمناسبات وتشغيل المنشآت وتمثيل وتسويق النجوم.

وكانت أولى وثبات هذه الشركة بتوقيع عقد بين رئيس الشركة السعودية حسين العبد الوهاب مع جون

باولو رئيس إحدى الشركات الإيطالية الكبرى اتفاقية تبادل الخدمات والمنافع على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وذلك في مجال المعسكرات الرياضية وتنظيم البطولات والمباريات الرسمية والودية وخدمات السياحة الرياضية وإدارة شؤون النجوم.

ويساهم الاتفاق بشكل كبير في دفع عجلة التقدم في سوق

صناعة الرياضة على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام والسعودية على وجه الخصوص.

وقال حسين العبد الوهاب في نهاية التوقيع هذه البداية فقط بالتوقيع مع الشركات الايطالية التي تعد ذات باع كبير في هذا المجال وسوف نستهدف السوق السعودية والعربية وخاصة جمهورية مصر الشقيقة التي تعد أرض خصبة للتسويق والاستثمار .

وأكد العبد الوهاب أن الرياضة أصبحت صناعة بل هي رافد اقتصادي مهم للدول في شتى المجالات