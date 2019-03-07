طاقم حكام مباراة الزمالك وجورماهيا يصل القاهرة اليوم

يصل اليوم الخميس، إلى القاهرة، الطاقم التحكيمى المكلف من لجنة الحكام بالاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" لإدارة مباراة الزمالك وجورماهيا الكينى ، بالجولة الخامسة

لدور المجموعات بالكونفدرالية الافريقية ، والمقرر لها الاحد المقبل ، على ملعب برج العرب بالإسكندرية

بينما من المقرر ، أن يصل الحكم الرابع ، غد الجمعة الى القاهرة .

ويتكون طاقم التحكيم من الغانى دانيال لاري، حكما للساحة ويعاونه كلا من" النيجيرى أبيل بابا، والتشادى عيسى يايا، والغانى لطيف قاديرى حكما رابعا".